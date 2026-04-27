TERREMOTO ARBITRI

Inchiesta arbitri, Procura di Milano: l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati

Le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale

27 Apr 2026 - 15:47
© Getty Images

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"L'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati" nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva. Lo si apprende da fonti qualificate della Procura di Milano. Le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sono quattro o cinque e non sono di questo campionato. L'inchiesta è iniziata oltre un anno fa. "L'Inter non ha arbitri graditi o arbitri non graditi: l'Inter ha sempre operato con la massima correttezza e sempre lo farà, per questo siamo tranquilli relativamente a quanto sinora appreso solo a mezzo stampa", aveva dichiarato a Sky Sport il presidente nerazzurro Beppe Marotta prima del via del match contro il Torino sulla questione Rocchi e lo scandalo che ha scosso l'AIA. "Sappiamo di aver agito sempre nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti. Questo è il dato più importante", aveva aggiunto Marotta.

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