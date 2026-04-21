Open Var, Rocchi: "Giusto annullare il gol di Baschirotto. Napoli-Lazio, solo ammonizione per Lobotka"

L'analisi degli episodi arbitrali del weekend di Serie A affidata a Open Var, su Dazn, al designatore arbitrale Gianluca Rocchi, da qualche settimana assente dal format: "In queste settimane ho girato molto per gli stadi, ci sono molte partite importanti in Serie A e B e quindi le stiamo coprendo il più possibile. Poi i miei collaboratori sono bravissimi", ha spiegato Rocchi.