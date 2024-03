Acerbi e Juan Jesus in Procura: il nerazzurro si gioca il futuro all'Inter

L'INDAGINE

Il procuratore federale Chiné ascolterà la versione dei fatti dei due protagonisti della triste vicenda di Inter-Napoli

Finalmente è arrivato il giorno. Da domenica sera non si fa altro che parlare della vicenda Acerbi-Juan Jesus che oggi è ufficialmente uscita da giornali, social e televisioni per diventare un fatto reale, con l'audizione in Procura dei due protagonisti. L'interrogatorio dell'interista si è svolto in video conferenza, con il calciatore (affiancato dall'avvocato nerazzurro Capellini) e un rappresentante della procura ad Appiano Gentile, mentre il procuratore federale Chiné e i suoi vice erano a Roma.

Stessa procedura per Juan Jesus. La Procura, raccolte la testimonianza dei due calciatori, valuterà la sanzione disciplinare da comminare all'interista. Nel caso si tenga per buona l'ultima versione ("Ti faccio nero") Acerbi potrebbe cavarsela con due o tre giornate di squalifica. Se invece fosse accertato l'insulto razzista, il difensore nerazzurro sarà sanzionato con una squalifica di almeno dieci giornate o con un stop a tempo. La sentenza è attesa molto presto, già all'inizio della prossima settimana.

La possibilità che ad Acerbi possa essere inflitta una lunga squalifica, oltre a privare il giocatore della Nazionale anche per il futuro, metterebbe a serio rischio anche la sua permanenza all'Inter. Al di là dell'inevitabile multa, la società nerazzurra, sempre molto sensibile al tema razzismo, prenderebbe in seria considerazione la possibilità di separasi da Acerbi. Il silenzio, l'assenza di qualsiasi comunicato ufficiale, si spiega, oltre che con la prudenza legata alla poca chiarezza su come siano andati davvero i fatti, anche con il fastidio della società per il modo in cui è stata trattata mediaticamente la vicenda dal giocatore e dal suo entourage. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter si sarebbe già premurata di sondare il terreno per un difensore per la prossima stagione. E che difensore, visto che si parla di Kim, l'ex Napoli ora al Bayern Monaco.