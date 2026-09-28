Serie A, record di esoneri per i top 5 campionati europei: i numeri

La Serie A non perde più tempo e non solo in campo… ma anche nell'esonerare i propri allenatori a stagione in corso. Sono passate solo cinque giornate e nel campionato italiano sono stati già registrati tre cambi in panchina. L’ultimo è capitato al Parma, dove proprio ieri è stata ufficializzata la risoluzione consensuale tra il club e Carlos Cuesta. Prima, ormai quasi due settimane fa, l'esonero di Domenico Tedesco, sollevato dall’incarico al Bologna e sostituito da Raffaele Palladino. Il primo è stato Fabio Grosso, esonerato il 6 settembre dalla Fiorentina: al suo posto è subentrato Paolo Vanoli. Se questa è la tendenza chi sarà il prossimo a saltare?



Diversa la situazione nel resto dei top cinque campionati europei. In Liga l’unico movimento in panchina è stato finora al Valencia. Il 13 settembre la società ha deciso di non proseguire con Carlos Corberán, e dopo una breve gestione ad interim di Óscar Sánchez la palla è passata a Javier Aguirre. Si tratta però del solo esonero finora nella massima divisione spagnola, che rispetto all’Italia appare dunque più stabile.