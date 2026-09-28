Sorpresa Nibbiano, il paesino che ha battuto il Chievo e comanda in Serie D

28 Set 2026 - 14:00
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Si compie a poco meno di 300 metri di altitudine, ai confini appenninici tra Piacenza e Pavia, il miracolo calcistico del Nibbiano&Valtidone, squadra di un paesino di 2.000 abitanti che veleggia a punteggio pieno nel girone B della serie D davanti a Piacenza e Chievo Verona, squadra quest'ultima che proprio nell'ultimo turno è stato sconfitta dalla matricola terribile per 2-0.

Nibbiano è una frazione del comune di Alta Val Tidone eletta a buen retiro da tanti, tra cui lo scrittore Michele Serra, nibbianese d'adozione. La squadra di calcio, partita dalla Terza categoria, ha scalato le gerarchie dilettantistiche fino a stravincere lo scorso anno l'Eccellenza. E quest'anno, in serie D, la formazione allenata da Luca Rastelli è partita con cinque vittorie su altrettante partite, sette gol fatti e uno solo subito.

Patron dell'impresa è il presidente Valter Alberici, valtidonese purosangue, imprenditore al vertice di Allied International, azienda leader nel settore della distribuzione e gestione dello stock di raccordi, tubi, flange, e prodotti correlate all'estrazione distribuzione e trasformazione di risorse energetiche, nata nel 200 proprio a Nibbiano. Valter è il figlio di Alessandro Alberici, storico sindaco di Nibbiano deceduto nel 2015 e fondatore nel Dopoguerra della squadra di calcio del paese e attraverso l'exploit della squadra ha voluto omaggiare la memoria del padre ma anche il paese natale al quale è molto legato.

Dove possa arrivare questo Nibbiano non è facile prevederlo ma domenica al "Curtoni" di Borgonovo Valtidone, dove la squadra gioca le partite domestiche (il campetto di Nibbiano non è omologato per la serie D) c'erano mille persone e l'entusiasmo per questo miracolo calcistico cresce di domenica in domenica. 

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