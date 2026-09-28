Sorpresa Nibbiano, il paesino che ha battuto il Chievo e comanda in Serie D

Patron dell'impresa è il presidente Valter Alberici, valtidonese purosangue, imprenditore al vertice di Allied International, azienda leader nel settore della distribuzione e gestione dello stock di raccordi, tubi, flange, e prodotti correlate all'estrazione distribuzione e trasformazione di risorse energetiche, nata nel 200 proprio a Nibbiano. Valter è il figlio di Alessandro Alberici, storico sindaco di Nibbiano deceduto nel 2015 e fondatore nel Dopoguerra della squadra di calcio del paese e attraverso l'exploit della squadra ha voluto omaggiare la memoria del padre ma anche il paese natale al quale è molto legato.