Italia, Abete: "Inizio difficile, il percorso è lungo"

28 Set 2026 - 14:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"È stata una partenza difficile: il Belgio è un'ottima squadra che gioca a memoria, il nostro percorso è lungo e dobbiamo recuperare delle posizioni": così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, sul nuovo ciclo dell'Italia di Roberto Mancini iniziato con la sconfitta contro i Diavoli Rossi in Nations League.

"È un dato di fatto che il nostro calcio abbia perso competitività a livello di squadre nazionali e di valorizzazione dei giovani, oltre al numero di giocatori che giocano nella massima categoria che sono selezionabili - aggiunge Abete - di conseguenza bisogna cercare di creare delle condizioni per riprendere le posizioni che sono nella storia del nostro paese a livello calcistico: di certo, quando diedi le dimissioni nel 2014 dopo il gol di Godin dell'Uruguay ai Mondiali in Brasile, non mi sarei mai immaginato di vedere una non qualificazione per tre edizioni consecutive". 

italia
nazionale
giancarlo abete

Ultimi video

01:34
Gabbia fuori dai radar

Gabbia fuori dai radar

01:44
Cuesta, in "A" salta un altro allenatore: ecco i giudizi

Cuesta, in "A" salta un altro allenatore: ecco i giudizi

02:02
Cosa deve e non deve fare l'Italia contro la Turchia

Cosa deve e non deve fare l'Italia contro la Turchia

01:19
Nations League, Turchia-Italia: solo Mancini sa chi giocherà

Nations League, Turchia-Italia: solo Mancini sa chi giocherà

01:44
L'Alcione è per tutti

L'Alcione è "Special": sei squadre per lo sport inclusivo

01:45
Kane, il sogno più grande

Kane, il sogno più grande

01:35
Modric, doppio volto

Modric, doppio volto

01:44
Domani Spagna-Croazia

Domani Spagna-Croazia

00:41
City, parla l'ex Mancini

City, parla l'ex Mancini

01:31
Il City alla sbarra

Il City alla sbarra

01:14
Fiorentina-Signa 9-0

Fiorentina-Signa 9-0

01:19
Cuesta-Parma: è finita

Cuesta-Parma: è finita

01:36
Juventus, altro allarme

Juventus, altro allarme

03:41
"Il portiere perfetto"

"La comunicazione di Martinez, l'affidabilità di Meret e... ": Viviano costruisce il portiere perfetto

01:45
Stankovic per il riscatto

Stankovic per il riscatto

01:34
Gabbia fuori dai radar

Gabbia fuori dai radar

I più visti di Calcio

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

Wayne Rooney

Da così a così: il cambiamento di Wayne Rooney è sorprendente FOTO

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia 1, show del calcio

Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:12
Abodi: "Lo stadio della Roma è dimostrazione di cosa sappiamo fare"
14:50
Italia, Abete: "Inizio difficile, il percorso è lungo"
14:02
Figc, Abete: "Malagò? Serve riprendere presto percorso positivo"
14:00
Sorpresa Nibbiano, il paesino che ha battuto il Chievo e comanda in Serie D
13:32
Odegaard attacca Bernardo Silva: "Ha fatto un gesto insensato". Cos'è successo