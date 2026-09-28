Italia, Abete: "Inizio difficile, il percorso è lungo"

"È un dato di fatto che il nostro calcio abbia perso competitività a livello di squadre nazionali e di valorizzazione dei giovani, oltre al numero di giocatori che giocano nella massima categoria che sono selezionabili - aggiunge Abete - di conseguenza bisogna cercare di creare delle condizioni per riprendere le posizioni che sono nella storia del nostro paese a livello calcistico: di certo, quando diedi le dimissioni nel 2014 dopo il gol di Godin dell'Uruguay ai Mondiali in Brasile, non mi sarei mai immaginato di vedere una non qualificazione per tre edizioni consecutive".