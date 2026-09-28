Figc, Abete: "Malagò? Serve riprendere presto percorso positivo"

28 Set 2026 - 14:02
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"E' una situazione da cui speriamo di uscire il più presto possibile: dobbiamo riprendere un percorso positivo di rapporto con tutte le componenti, con il presidente Malagò proiettato a una dimensione del futuro, perché le problematiche del mondo del calcio ci sono e vanno affrontate": così il n.1 della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, sul caso legato alla presidenza della Figc. "Noi possiamo intervenire sugli aspetti naturali di politica sportiva, non su quelle che sono delle aree collegate a problematiche giuridiche o a ruoli di vigilanza da parte di organismi che costituiscono soggetti pubblici con responsabilità di pubblici ufficiali - ha aggiunto da Torino, dove ha partecipato alla presentazione del nuovo Hub permanente 'Vinciamo Insieme' powered by Agn Energia destinato a Insuperabili - purtroppo, dopo le dimissioni del presidente Gravina, tra campagna elettorale e problematiche successive c'è più attenzione sugli aspetti rapportati ai sistemi di governance che non ai contenuti delle attività da svolgere". 

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