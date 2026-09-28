Odegaard attacca Bernardo Silva: "Ha fatto un gesto insensato". Cos'è successo

L'intervento, in netto ritardo, di Bernardo Silva su Odegaard nei minuti finali di Norvegia-Portogallo ha fatto arrabbiare il fantasista dell'Arsenal. Che si è sfogato nel post-partita: "Mi ha buttato a terra molto tempo dopo che avevo passato la palla. Non capisco cosa stesse facendo - ha tuonato il dieci norvegese -. Non so cosa aveva intenzione di fare. Queste cose non hanno posto su un campo da calcio. È un peccato che la gente si comporti così, ma questa è la vita". Breve ma chiara la risposta di Bernardo Silva, ora al Real Madrid, in zona mista dopo il match: "Amico mio, è il calcio".