37esima giornata

Serie A, mezzogiorno di fuoco per Napoli, Milan, Juve, Roma e Como: in gioco c'è la Champions

Cinque match in contemporanea per prendersi i tre posti che restano per l'Europa dei grandi

17 Mag 2026 - 08:31
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Con lo Scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A a 180 minuti dal termine è quella per la Champions. Si giocano, infatti, 5 gare in contemporanea alle 12: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio. In cinque si giocano tre posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hjulmand è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare.

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PISA-NAPOLI, SECONDO MATCH POINT PER CONTE
Dopo la sconfitta al Maradona con il Bologna, il Napoli va a Pisa in casa della formazione toscana già retrocessa con a disposizione il secondo match point per chiudere i conti. Se batte la formazione di Hjulmand è aritmeticamente qualificato, a prescindere dagli altri quattro risultati in contemporanea: questo grazie ai 70 punti fin qui conquistati. Conte non dovrebbe riservare sorprese: solito 3-4-2-1 con De Bruyne e Alisson dietro Hojlund e McTominay a centrocampo.

JUVENTUS-FIORENTINA, SPALLETTI DEVE VINCERE E SPERARE
Dalla Juventus in giù, le cose si complicano: i bianconeri, a quota 68 e che ospitano una Fiorentina già salva, non hanno infatti pienamente il destino nelle loro mani. Servirà insomma aiuto dagli altri campi, e cioè da Genoa, Lazio e Parma. Spalletti ripropone dal 1' Vlahovic, autore del gol a Lecce fondamentale per raggiungere il terzo posto, con Koopmeiners possibile sorpresa a centrocampo al posto di Khéphren Thuram.

GENOA-MILAN, ALLEGRI PER EVITARE LA BEFFA
Delicatissimo l'impegno del Milan: Allegri ha 67 punti, gli stessi della Roma che però è dietro per gli scontri diretti. Ma il momento è complicato e pure il +2 sul Como sesto in classifica è tutt'altro che rassicurante. Anche perché nelle ultime 5 partite i rossoneri ne hanno vinta solo una e sono ospiti a Marassi di un De Rossi tranquillo e desideroso di fare un favore alla "sua" Roma. Mancheranno inoltre Leao, Saelemaekers ed Estupinan, squalificati: spazio ad Athekame-Bartesaghi sulle fasce e a Gimenez insieme a Nkunku.

ROMA-LAZIO, GASPERINI SOGNA LA CHAMPIONS NEL DERBY
La partita su cui ci sono più riflettori è certamente quella dell'Olimpico: dopo una settimana di polemiche, ecco il Derby Roma-Lazio. Gasperini non può festeggiare aritmeticamente la qualificazione in Champions in questa giornata, ma spera nel sorpasso al Milan prima degli ultimi 90 minuti. Ai biancocelesti, battuti dall'Inter in Coppa Italia e dunque fuori dalle coppe europee, resta solo la magra consolazione, in un clima di contestazione dei tifosi, di poter rovinare i piani dei giallorossi. Soulé-Dybala-Malen pronti a regalare spettacolo, Sarri potrebbe optare per Maldini dal primo minuto.

COMO-PARMA, FABREGAS CI PROVA SENZA NICO PAZ
La vittoria in finale di Coppa Italia dell'Inter ha certificato che il Como andrà almeno in Europa League, ma ora i lariani, a -2 da Milan e Roma, sognano. Al Sinigaglia arriva un Parma tranquillo ma capace di rovinare la festa a molte, rossoneri in primis. Ci sarà un grande assente: Nico Paz, che verrà sostituito da Baturina nel classico 4-2-3-1. Servono un successo contro i crociati e i ko di Allegri e Gasperini per trovare, a 90 minuti dalla fine, un quarto posto che, seppur momentaneo, sarebbe a dir poco miracoloso.

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