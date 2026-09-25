"Scusa per i capelli", Amorim incontra il tifoso dello Utd mentre gli altri lo rimpiangono

In generale però, i tifosi dei Red Devils rimpiangono Amorim. Negli ultimi giorni su X l'hashtag #bringbackamorim ha spopolato tra i cuori rossi di Manchester, delusi dal rendimento dell'attuale tecnico, Micheal Carrick. La partenza di Ruben Amorim e del suo staff tecnico nel gennaio 2025 è costata al Manchester United un totale di 9,5 milioni di euro di indennizzo. Questa cifra, tuttavia, rappresenta un risparmio significativo per i Red Devils , dato che l'indennizzo originario era stato fissato a 19,4 milioni di euro. La riduzione è stata dovuta a una clausola nel contratto di Amorim, che prevedeva una riduzione dell'importo nel caso in cui l'allenatore avesse firmato per un nuovo club. Con l'ingaggio del tecnico portoghese a giugno, il Milan ha finito per alleggerire l'onere finanziario per il club inglese.