Napoli, McTominay ha ripreso l'attività dopo l'intervento al cuore

Il centrocampista del Napoli Scott McTominay è tornato ad allenarsi, con una seduta svolta in palestra nel Centro Tecnico di Castel Volturno, dopo aver superato l'intervento di ablazione cardiaca, resosi necessario per correggere una lieve aritmia benigna, al quale è stato sottoposto l'8 settembre 2026 allo Spire Manchester Hospital in Inghilterra. Il calciatore scozzese, rientrato mercoledì scorso in Italia dopo aver trascorso due settimane di assoluto riposo in famiglia, ha cominciato il percorso di recupero atletico finalizzato al pieno e definitivo reinserimento del gruppo squadra. Nei prossimi giorni McTominay dovrà superare una visita medica di controllo obbligatoria per riottenere l'idoneità sportiva prima di poter tornare a giocare in partite ufficiali con il Napoli. Non si esclude che possa essere convocato sin dalla prossima gara di campionato che il Napoli giocherà sabato 10 ottobre al Maradona affrontando il Frosinone.