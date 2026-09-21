IL VIDEO VIRALE

Okoye e Belen a Milano insieme: l'episodio che fa impazzire i social

I due fotografati in un noto locale argentino in occasione del compleanno della conduttrice

21 Set 2026 - 15:48
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Ciò che succede a Milano resta a Milano... O forse no? Questo weekend, durante i festeggiamenti per il suo 42° compleanno, Belen Rodriguez è stata fotografata nel noto locale argentino El Porteño Prohibido in compagnia del portiere dell'Udinese Maduka Okoye. Un video diffuso sui social network mostra i due molto vicini, intenti a conversare e ballare insieme. L'incontro ha scatenato subito le lingue del gossip data la fame della conduttrice e l'esplosione mediatica avuta di recente dal portiere. Lo stesso Okoye è stato protagonista nelle ultime settimane di un apparente flirt con la rapper americana Cardi B, con la quale era stato pizzicato a Parigi, Venezia e Udine.  In un momento, per entrambi, di forti esposizione pubblica l'episodio tra Belen e Okoye a Milano ha inevitabilmente riacceso la cronaca rosa.

Belen Rodriguez e Okoye, avvistamento a Milano: è nato un nuovo flirt?

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© Da video | Belen e Okoye
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