Inter Women torna all'Arena Civica di Milano per la stagione 2026/27

25 Set 2026 - 14:27
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il grande calcio femminile torna nel cuore di Milano. Per il quarto anno consecutivo l'Arena Civica Gianni Brera sarà la casa dell'Inter Women che, anche nella stagione 2026/27, disputerà nello storico impianto di Parco Sempione le partite casalinghe. Un grande palcoscenico per il calcio femminile, aperto a tutta la città: anche quest'anno, infatti, l'ingresso alle partite sarà libero e gratuito, per permettere a sempre più persone di vivere da vicino la Serie A femminile e conoscere le sue protagoniste. La collaborazione tra Comune di Milano e Inter prosegue con un obiettivo preciso: fare delle giornate di gara non soltanto un appuntamento per tifose e tifosi nerazzurri, ma un momento di festa e partecipazione per famiglie, ragazze e ragazzi e per chi vuole avvicinarsi al calcio femminile. Il primo appuntamento è in programma domenica 27 settembre alle ore 13, quando l'Inter Women affronterà la Fiorentina. "Per il quarto anno consecutivo - dichiara l'assessora allo Sport Martina Riva - l'Inter Women torna a giocare all'Arena Civica. È una scelta in cui crediamo molto: vogliamo che sempre più bambine e bambini possano vedere le grandi atlete giocare nel cuore di Milano e trovare in loro nuovi modelli e nuove passioni. L'Arena è uno dei luoghi simbolo dello sport milanese e vogliamo che sia sempre più vissuta, aperta e capace di ospitare sport di alto livello". La conferma dell'Arena come sede delle gare interne dell'Inter Women prosegue il percorso che negli ultimi anni ha riportato il grande calcio in uno dei luoghi simbolo dello sport milanese. Lo scorso 9 settembre, infatti, l'impianto ha ospitato, per il secondo anno consecutivo, anche la finale della Coppa Italia Primavera maschile tra Atalanta e Fiorentina.

Ultimi video

01:36
Ivan Provedel

Josep Martinez ha ritrovato fiducia: Provedel scalpita per giocare, ecco quando

Angiolo Radice
01:42
Pavlovic, pilastro Milan

Pavlovic insostituibile per Amorim: pronto il rinnovo con raddoppio d'ingaggio

Claudio Raimondi
01:24
Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

Nations League, Italia-Belgio: le ultimissime

02:41
Sabatini: "Mi piacciono le scelte di Mancini, ecco chi mi incuriosisce…"

Sabatini: "Mi piacciono le scelte di Mancini, ecco chi mi incuriosisce…"

01:22
Sabatini: "Ecco chi si può rilanciare dopo la sosta"

Sabatini: "Ecco chi si può rilanciare dopo la sosta"

00:39
Sabatini: "La foto di Simone Inzaghi? Se non è IA…"

Sabatini: "La foto di Simone Inzaghi? Se non è IA…"

01:40
Nations League, Italia-Belgio: ecco la formazione degli azzurri

Nations League, Italia-Belgio: ecco la formazione degli azzurri

01:36
Belgio, un nuovo inizio

Belgio, un nuovo inizio

00:59
L'Italia e l'esordio

L'Italia e l'esordio

01:46
L'Udinese accoglie Alaba

L'Udinese accoglie Alaba: bacheca da fuoriclasse

02:55
Italia 1, show del calcio

Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1

02:27
La spinta di Donnarumma

La spinta di Donnarumma

02:03
Mancini, secondo debutto

Mancini, secondo debutto

01:42
McTominay sta per tornare

Napoli, McTominay sta per tornare

01:40
Svilar, niente Nazionale

Svilar, niente Nazionale: lotta tra Belgio e Serbia

01:36
Ivan Provedel

Josep Martinez ha ritrovato fiducia: Provedel scalpita per giocare, ecco quando

Angiolo Radice

I più visti di Calcio

DICH PIO E SEBASTIANO ESPOSITO PIO IN PORTA 22/09 SRV

Fratelli Esposito in nazionale: "Da piccolo Pio in porta perché…"

Verso Italia-Belgio

Verso Italia-Belgio: le ultime da Coverciano

DICH FAVASULI PER SITO 23 09

Favasuli: "Baldini uomo incredibile, è il nostro punto di forza"

OTO MANCINI PRE BELGIO 24/9 DICH

Mancini a Sportmediaset: "C'è emozione e tanto lavoro da fare in fretta"

Alaba

Il papà principe, la sorella popstar e la moda: viaggio nel mondo di Alaba, nuova star di Udine

 Okoye e Belen insieme a Milano

Nuova fiamma per Okoye? Dopo Cardi B è il turno di Belen

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:29
L'U21 e il sogno di Cichella: "De Rossi idolo e mi ispiro a Barella"
17:10
Torneo La Nucia International, Italia U20 ko con Inghilterra all'esordio
16:48
Frosinone, Grillitsch sottoposto a un intervento di ernioplastica: il comunicato
Australia-Brasile
16:29
L'Australia spaventa il Brasile, Ancelotti evita il ko solo nel recupero
16:27
'In un battito', la storia di Edoardo Bove diventa un film