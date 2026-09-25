Inter Women torna all'Arena Civica di Milano per la stagione 2026/27

Il grande calcio femminile torna nel cuore di Milano. Per il quarto anno consecutivo l'Arena Civica Gianni Brera sarà la casa dell'Inter Women che, anche nella stagione 2026/27, disputerà nello storico impianto di Parco Sempione le partite casalinghe. Un grande palcoscenico per il calcio femminile, aperto a tutta la città: anche quest'anno, infatti, l'ingresso alle partite sarà libero e gratuito, per permettere a sempre più persone di vivere da vicino la Serie A femminile e conoscere le sue protagoniste. La collaborazione tra Comune di Milano e Inter prosegue con un obiettivo preciso: fare delle giornate di gara non soltanto un appuntamento per tifose e tifosi nerazzurri, ma un momento di festa e partecipazione per famiglie, ragazze e ragazzi e per chi vuole avvicinarsi al calcio femminile. Il primo appuntamento è in programma domenica 27 settembre alle ore 13, quando l'Inter Women affronterà la Fiorentina. "Per il quarto anno consecutivo - dichiara l'assessora allo Sport Martina Riva - l'Inter Women torna a giocare all'Arena Civica. È una scelta in cui crediamo molto: vogliamo che sempre più bambine e bambini possano vedere le grandi atlete giocare nel cuore di Milano e trovare in loro nuovi modelli e nuove passioni. L'Arena è uno dei luoghi simbolo dello sport milanese e vogliamo che sia sempre più vissuta, aperta e capace di ospitare sport di alto livello". La conferma dell'Arena come sede delle gare interne dell'Inter Women prosegue il percorso che negli ultimi anni ha riportato il grande calcio in uno dei luoghi simbolo dello sport milanese. Lo scorso 9 settembre, infatti, l'impianto ha ospitato, per il secondo anno consecutivo, anche la finale della Coppa Italia Primavera maschile tra Atalanta e Fiorentina.