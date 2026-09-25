Serie A: 36 Daspo per rissa fra tifosi dopo Empoli-Roma del 2025

Il questore di Firenze ha emesso 36 provvedimenti di Daspo, con picco fino a 10 anni, per 17 tifosi dell'Empoli e 19 tifosi della Roma a causa della rissa che ci fu dopo la partita di calcio del 9 marzo 2025. Dopo la partita Empoli-Roma, in fase di deflusso, le due opposte tifoserie, venute a contatto, si scontrarono vicino a un locale a poche centinaia di metri dallo stadio. Molti ultras erano coperti al volto con cappucci, sciarpe e passamontagna. Si colpirono a colpi di cinghia, a mani nude e lanciandosi oggetti contundenti. Si tirarono addosso anche gli arredi del locale. Nel dettaglio sono stati emessi i seguenti Daspo: per sette tifosi dell'Empoli divieto di accesso alle manifestazioni sportive per durata tra 1 e 5 anni, per altri 10 tifosi empolesi divieto tra 5 e 10 anni aggravato dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante le partite della propria squadra. Invece, per 14 tifosi della Roma ci sono Daspo con durata tra 2 e 4 anni; per altri 5 romanisti Daspo di 5 anni aggravato dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria mentre gioca la Roma.