Inter, Spence scalpita: l'inglese suda ad Appiano e mette il Parma nel mirino

Djed Spence per il mondo Inter è ancora un oggetto del mistero. Il terzino inglese arrivato in estate dal Tottenham per circa 30 milioni di euro non ha ancora fatto il suo esordio in nerazzurro. A frenare il laterale della nazionale di Tuchel, una condizione da ritrovare dopo il Mondiale giocato da protagonista. Ora però Spence si avvicina a grandi passi al suo debutto. L'inglese è rimasto a Milano in questa pausa della nazionali e ha cerchiato in rosso sul calendario il 10 ottobre, quando l'Inter ospiterà il Parma a San Siro. Quella potrebbe essere l'occasione buona per presentarsi ai suoi nuovi tifosi.