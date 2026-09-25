Inter, Spence scalpita: l'inglese suda ad Appiano e mette il Parma nel mirino

Djed Spence per il mondo Inter è ancora un oggetto del mistero. Il terzino inglese arrivato in estate dal Tottenham per circa 30 milioni di euro non ha ancora fatto il suo esordio in nerazzurro. A frenare il laterale della nazionale di Tuchel, una condizione da ritrovare dopo il Mondiale giocato da protagonista. Ora però Spence si avvicina a grandi passi al suo debutto. L'inglese è rimasto a Milano in questa pausa della nazionali e ha cerchiato in rosso sul calendario il 10 ottobre, quando l'Inter ospiterà il Parma a San Siro. Quella potrebbe essere l'occasione buona per presentarsi ai suoi nuovi tifosi.
Intanto Djed continua a sudare ad Appiano Gentile con gli altri infortunati. Il resto della squadra non impegnata con le nazionali tornerà lunedì: è probabile dunque che Djed possa finalmente lavorare in gruppo, o con quello che ne resta visti i tanti convocati, da settimana prossima. Nel breve video pubblicato nelle storie le emoticon non lasciano dubbi: la scritta "soon" (presto in inglese) accompagnata da un ragno e la ragnatela, i simboli che Spence ha preso in prestito da Spider-Man, il suo super eroe preferito. L’amichevole Spence di quartiere è pronto a dondolare su e giù sulle fasce di San Siro.