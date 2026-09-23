Il papà principe, la sorella popstar, la moda come grande passione: viaggio nel mondo di Alaba nuova star di Udine

Nel 2006, quando era ancora un ragazzino, fece un provino per la Reggina, che sfiorò un colpo clamoroso, ma poi non trovò l'accordo. Quando giocava nell'Austria Vienna venne a lungo inseguito dall'Inter, ma poi la controffensiva del Bayern Monaco mise a tacere tutte le velleità nerazzurre. Ora sembra un po' di essere tornati indietro di 43 anni, quando a Udine arrivò un giocatore altrettanto famoso e altrettanto straordinario, il brasiliano Zico. Quella volta, il club friulano spese una fortuna e battè la concorrenza di molti grandi club europei, stavolta è un affare a costo zero. Il Real Madrid non aveva rinnovato il contratto, in vista della rivoluzione di Mourinho. Di sicuro sarà felice Runjaic, che ha una squadra di grandi atleti alla quale va ad aggiungere la classe e l'esperienza di uno dei difensori centrali più titolati d'Europa.