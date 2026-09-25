Inter, Provedel pronto all'esordio: ecco quando giocherà l'ex Lazio

La trama è simile a quella di un anno fa, uno dei protagonisti è ancora lì ma il suo status è cambiato. Il tema portieri all'Inter resta di attualità e durante la sosta qualcosa potrebbe cambiare nei progetti di Chivu. Paradossalmente, come nella passata stagione per Sommer, Josep Martinez ha continuato ad avere la garanzia del posto anche grazie a qualche errore. La scelta di confermarlo dopo Madrid e dopo le incertezze con l'Udinese è stata più un attestato di fiducia simile a quando lo spagnolo scalpitava alle spalle di un opaco Sommer nel principio del campionato chiuso con lo scudetto.