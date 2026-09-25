Inter, Provedel pronto all'esordio: ecco quando giocherà l'ex Lazio
I piani di Chivu per i portieri dell'Inter: con Martinez in ripresa, ecco quando Provedel potrebbe fare il suo esordio da titolare tra Serie A e Champions Leaguedi Angiolo Radice
La trama è simile a quella di un anno fa, uno dei protagonisti è ancora lì ma il suo status è cambiato. Il tema portieri all'Inter resta di attualità e durante la sosta qualcosa potrebbe cambiare nei progetti di Chivu. Paradossalmente, come nella passata stagione per Sommer, Josep Martinez ha continuato ad avere la garanzia del posto anche grazie a qualche errore. La scelta di confermarlo dopo Madrid e dopo le incertezze con l'Udinese è stata più un attestato di fiducia simile a quando lo spagnolo scalpitava alle spalle di un opaco Sommer nel principio del campionato chiuso con lo scudetto.
La domanda però a questo punto è: quando si vedrà Provedel in campo? L'ex Lazio è arrivato in nerazzurro in estate con una missione precisa: creare una competitività interna nel ruolo e aggiungere un altro interprete tra i pali di sicura affidabilità.
La convocazione in nazionale di Martinez e la parata decisiva di figura su Malen a Roma hanno ridato autostima al numero uno quindi, con la fiducia ritrovata da parte dello spagnolo, al rientro dopo la sosta - tra il Parma il 10 ottobre, il Bruges in Champions tre giorni dopo oppure il Bologna al Dall'Ara il 17 ottobre - Provedel potrebbe finalmente fare il suo esordio con la maglia della squadra che tifava da bambino.