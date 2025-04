Scommesse illegali, Fagioli a un passo dal baratro: "Se non paghi ti metto a fare il muratore"

Continuano a emergere nuovi dettagli e cifre sui debiti di gioco di Nicolò Fagioli nel caso scommesse. L'ex Juve è indagato, insieme a una dozzina di altri calciatori, per aver giocato su siti illegali e per aver fatto da "collettore", ovvero da tramite, per trascinare altri colleghi in questo vortice. Nel corso degli anni Fagioli, come si scopre dalle carte dell'inchiesta, si era indebitato pesantemente ("era esposto con l'organizzazione presso la quale effettuava le scommesse illegali per circa 2,8 milioni di euro", secondo quanto scrive La Repubblica), tanto da dover chiedere continui prestiti ad amici e conoscenti. Anche perché i soggetti con cui il centrocampista aveva contratto il debito non erano sicuramente raccomandabili.