Fagioli, Tonali e il ruolo di collettori: "Cattura Zaniolo e ti faccio un regalo"

FAGIOLI COLLETTORE CON ZANIOLO, BELLANOVA E MCKENNIE?

Tommy, così veniva chiamato De Giacomo da Fagioli, in un'occasione si complimenta con lui per aver indirizzato Zaniolo su una piattaforma: "Bravo, catturalo. Lavora per me, stagli vicino che se lo catturo bene poi ti faccio il regalo". Stesso discorso su Bellanova che, secondo i pm, viene agganciato sempre dall'attuale giocatore della Fiorentina: "(Bellanova, ndr) ha preso 2-3 sberle di fila (perdite al gioco, ndr)" e Fagioli, emerge dalle chat, gli risponderebbe; "Sai qual è il bello? Che glielo sto consigliando io. Sto ridendo da solo... qual è la mia percentuale? Devi caricarmi perché ti porto i clienti". E allora De Giacomo conclude: "Ti carico 5k (5.000 euro, ndr) in omaggio, per pagarti il biglietto di stasera, visto che mi hai portato un cliente". De Giacomo pressa Fagioli anche su McKennie: "Ma il buon Weston... perché non me lo fai prendere agli altri giochi? Sei lì che dormi..."