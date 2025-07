CR7 assente ai funerali di Djogo Jota: la spiegazione dell'entourage. E la sorella si sfoga sui social

Cristiano Ronaldo, hanno fatto trapelare le persone al fianco dell'ex Juventus e Real Madrid, non prende parte a funerali dal 2005, ossia dall'anno in cui è morto il padre José Dinis Aveiro. E c'è di più: CR7 ha preferito non farsi vedere per non spostare l'attenzione su di lui in un momento di grave lutto per la famiglia dell'ex calciatore del Liverpool.