Scommesse, 587mila euro di prestiti per Fagioli: ecco chi l'ha aiutato

Ma chi ha aiutato l'ex mediano della Juve ora alla Fiorentina a far fronte ai debiti in maniera così consistente? La risposta è tutta nelle carte dell'inchiesta e nelle testimonianze del diretto interessato, sicuramente bravo a sfruttare le sue conoscenze e molto convincente nella sua raccolta fondi. Per quanto riguarda il mondo del calcio, tra chi ha versato soldi alla gioielleria Elysium o ha pagamenti per conto di Fagioli ci sono giocatori che il centrocampista ha incontrato nel suo percorso nella nazionali giovanili come Turati, Plizzari, Armini e Russo, compagni alla Juve come Gatti, Dragusin, Di Massimo, Zanandrea e Lucas Rosa, compagni alla Cremonese come Okoli, Sarr, Salami e Nardi. Altri versamenti sono stati effettuati poi da altre persone non immediatamente riconoscibili e probabilmente riconducibili alla cerchia degli amici di Fagioli.