Diogo Jota, il Liverpool si stringe intorno alla famiglia: pagherà i restanti due anni di stipendio

Citata dall'allenatore dei Reds, Arne Slot, in un emozionante tributo, la canzone rivisitata recita: "Oh, indossa il numero 20, ci porterà alla vittoria, e quando correrà sulla fascia sinistra, si accentrerà e segnerà per il Liverpool. È un ragazzo portoghese, meglio di Figo, non lo sai? Oh, si chiama Diogo!".