Liverpool, bufera su Luis Diaz: in discoteca invece che al funerale di Diogo Jota

Luis Diaz non si è dunque unito al cordoglio del gruppo Liverpool, presente in massa a Gondomar ieri mattina al funerale di Diogo Jota e André Silva. Il colombiano fin da subito ha avuto un rapporto molto stretto con il portoghese, come confermato dallo stesso Luis Diaz. Diogo Jota infatti è stato uno dei giocatori che lo ha maggiormente aiutato a integrarsi e ambientarsi a Liverpool nel gennaio del 2022, quando i Reds lo presero per 45 milioni più bonus dal Porto. Visto il passato con i Dragoes che li accomunava, Diogo Jota ha aiutato da subito il colombiano, esploso poi definitivamente ad Anfield dove si è affermato come uno degli esterni d’attacco più forte del mondo. Le immagini che ritraevano Luis Diaz in discoteca in un momento così doloroso per tutto il mondo Liverpool ha fatto discutere moltissimo in Colombia e in Inghilterra, riscontrando un impatto mediatico incredibile specialmente nel paese di Luis Diaz. Tanta delusione anche a Liverpool, dove il colombiano è adorato dai tifosi dei Reds, sorpresi e rammaricati di vedere le immagini dell’ex Porto in discoteca in un momento così triste per la famiglia del Liverpool.