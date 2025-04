Caso scommesse, le minacce a Fagioli: "Se non paghi, ti faccio smettere di giocare"

Per tentare di rientrare, il centrocampista azzurro cambia procuratore, cerca di vendere i diritti di immagine anche per il futuro, come garanzia. Poi si rivolge a Marco Giordano, che lo tranquillizza: "Mio fratello è stato con un nostro amico molto pesante, gli dirà di darsi una calmata almeno su Roma, dove non si muove foglia senza loro". Ma Fagioli è disperato: "Oggi mi hanno parlato alla Juve dicendomi se avevo qualche problema, perché stanno capendo che ho qualcosa e gli è arrivata la voce del gioco. Domani non giocherò (inteso come calciatore in campo, ndr) e se continuerà così starò sempre in panchina, non riesco più ad andare al campo felice. Ho minacce e tutto, non ho più tempo né scuse. Se scoppia la bomba sono rovinato a vita, anche la Juve me l'ha detto. Puoi parlare con i capi per capire se possono aiutarmi? Questo è un problema più grande di me".