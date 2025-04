Scommesse, la chat tra Tonali e Marinoni: "Fagioli è una mina vagante"

Dai documenti raccolti dagli investigatori vengono a galla anche le preoccupazioni degli atleti dopo la scoperta dell'inchiesta della Procura di Torino, che poi ha trasmesso il fascicolo a quella di Milano. Tonali in particolare, il 12 ottobre 2023, blocca il contatto telefonico di De Giacomo. In un altro messaggio sempre Tonali, chattando con un amico, esprime preoccupazione per la situazione, e cerca di capire chi avrebbe potuto parlare di lui. I due, inoltre, manifestano timori in merito alla possibilità che Fagioli, in sede di interrogatorio, faccia i loro nomi. Compaiono inoltre messaggi inviati sempre da Tonali, che con Fagioli oltre a scommettere sarebbe stato anche "collettore di scommettitori", relativi alla cancellazione di conti e di altri dati relativi alle piattaforme utilizzate e presenti sui propri cellulari.