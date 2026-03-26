Savoldi, Figc: minuto silenzio prima di Italia-Irlanda del Nord

26 Mar 2026 - 17:58

La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Giuseppe 'Beppe' Savoldi, tra gli attaccanti più prolifici degli anni Settanta scomparso oggi all'età di 79 anni. In sua memoria questa sera allo Stadio di Bergamo verrà osservato un momento di raccoglimento prima dell'inizio della semifinale dei play-off mondiali tra Italia e Irlanda del Nord. Ribattezzato 'mister due miliardi' dopo il suo passaggio nell'estate del '75 dal Bologna al Napoli, l'operazione di mercato più costosa fino ad allora nel calcio professionistico, con le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli Savoldi ha realizzato complessivamente in Serie A 168 reti in 405 presenze. Nella stagione 1972/73 si laureò capocannoniere con 17 reti a pari merito con Paolo Pulici e Gianni Rivera. Il suo bilancio in Nazionale è di quattro presenze e un gol, quello segnato su calcio di rigore contro la Grecia nell'amichevole disputata il 30 dicembre 1975 a Firenze e vinta dagli Azzurri 3-2. 

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