Sassuolo, Volpato negativo alla cocaina: è tornato ad allenarsi in gruppo

La notte tra il 23 e il 24 luglio, Volpato è stato fermato due volte dalla polizia di Sydney a bordo di una BMW sull’Anzac Bridge tra Pyrmont e Glebe Island perché guidava oltre i limiti di velocità consentiti. La prima intorno alle 23 di giovedì sera, venendo multato per aver superato di 20 km/h il limite di velocità di 60 km/h del ponte, la seconda verso l’1 di notte dopo che la polizia aveva rilevato una velocità di 109 km/h sullo stesso tratto di strada. L'attaccante era stato sottoposto a un test antidroga su strada, che avrebbe fornito un risultato preliminare positivo alla cocaina con tanto di ritiro della patente internazionale. La polizia, inoltre, aveva prelevato anche un secondo campione di fluido orale, inviato per ulteriori analisi. Al primo fermo, ha aggiunto la polizia, Volpato sarebbe stato sottoposto a un controllo alcolemico, risultato poi negativo.