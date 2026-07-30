La Uefa vuole rovinare i piani di Infantino: spunta il nome di Al-Khelaifi

L'ultima, pazza idea, di Gianni Infantino relativa alla vendita di quote del Mondiale ha generato più polemiche che mai. La Uefa si è schierata subito contro il progetto del numero uno della Fifa, e adesso starebbe pensando di contrapporre uno sfidante a Infantino in occasione delle prossime elezioni per il massimo organismo del calcio mondiale. L'ultima idea porta dritti a Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg. Una candidatura gradita a tanti in Europa, anche se lo stesso 52enne non sembra, al momento, convinto di intraprendere questa sfida.