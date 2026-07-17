Sassuolo, presentata la prima maglia per la stagione 2026/27: le foto

Fedele alla tradizione del Club, il nuovo Home Kit mantiene protagoniste le iconiche strisce verticali neroverdi, con le bande in Fast Green, più ampie rispetto a quelle Puma Black, che conferiscono alla maglia un look ancora più distintivo. A valorizzarne ulteriormente l'identità visiva è l'inedito smoky pattern in Cold Green, che dona profondità e dinamismo al design. Il colletto a girocollo e i bordi delle maniche, entrambi in Fast Green, si integrano armoniosamente nel design della maglia, valorizzandone l'estetica essenziale. Il look è completato dal logo del Sassuolo nella sua versione full color con bordo grigio e dai loghi PUMA e MAPEI in Puma White a contrasto.