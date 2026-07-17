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stagione 26/27

Sassuolo, presentata la prima maglia per la stagione 2026/27: le foto

Il Sassuolo presenta il nuovo Home Kit 2026/27 targato Puma. Nelle foto il design, i dettagli tecnici e la sostenibilità della nuova maglia

17 Lug 2026 - 15:04
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PUMA e U.S. Sassuolo Calcio presentano oggi il nuovo Home Kit che accompagnerà le squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione sportiva 2026/2027.

Una maglia che celebra il cuore dell'identità neroverde: i suoi tifosi. Un simbolo di appartenenza che unisce generazioni, storie e personalità diverse sotto gli stessi colori. Le iconiche tonalità neroverdi si fondono per rappresentare una comunità che cresce, si riconosce e condivide la stessa passione. 

Il lancio avviene in una data dal forte valore simbolico: il 17 luglio, anniversario della fondazione del Club, che quest'anno celebra 106 anni di storia. Un omaggio alle proprie radici e alla passione di intere generazioni di tifosi, con lo sguardo sempre rivolto al futuro.

Il claim "Everyone. Everywhere. Neroverdi.", in continuità con la campagna abbonamenti del Club, racconta una comunità composta da persone diverse accomunate da un'unica appartenenza in campo, sugli spalti e nella vita di tutti i giorni. In uno studio dal fondale bianco, duplicazioni, sovrapposizioni e moltiplicazioni dei soggetti rappresentano una moltitudine che si trasforma in un'unica presenza. Volti, stili e identità differenti si fondono in un'immagine collettiva, con il nuovo Home Kit al centro della narrazione come elemento di connessione tra tutti i tifosi che vivono i colori neroverdi, dentro e fuori dal campo.

Fedele alla tradizione del Club, il nuovo Home Kit mantiene protagoniste le iconiche strisce verticali neroverdi, con le bande in Fast Green, più ampie rispetto a quelle Puma Black, che conferiscono alla maglia un look ancora più distintivo. A valorizzarne ulteriormente l'identità visiva è l'inedito smoky pattern in Cold Green, che dona profondità e dinamismo al design. Il colletto a girocollo e i bordi delle maniche, entrambi in Fast Green, si integrano armoniosamente nel design della maglia, valorizzandone l'estetica essenziale. Il look è completato dal logo del Sassuolo nella sua versione full color con bordo grigio e dai loghi PUMA e MAPEI in Puma White a contrasto.

Progettata per offrire il massimo delle performance, la nuova maglia presenta una vestibilità regular, una costruzione senza cuciture e una struttura jacquard ultraleggera sul retro, studiata per migliorare comfort e traspirabilità. Il kit integra inoltre la tecnologia dryCELL di PUMA, progettata per favorire l'evaporazione dell'umidità e mantenere il corpo asciutto per tutta la durata della partita, garantendo il massimo comfort. 

A conferma dell'impegno di PUMA verso un futuro più sostenibile, il nuovo Home Kit è realizzato con l'iniziativa RE:FIBRE, che utilizza scarti tessili riciclati per creare nuovi materiali senza comprometterne la qualità. Composto da almeno il 95% di scarti tessili riciclati e altri materiali in poliestere usati, rappresenta un importante passo verso un processo produttivo sempre più circolare.

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