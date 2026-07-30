Calendario Serie C, debutto stagionale in casa per Potenza e Picerno

Potenza-Casarano e Picerno-Savoia sono le sfide che attendono le due squadre lucane della Serie C (Girone C), nella giornata inaugurale del campionato. E' il verdetto del calendario, reso noto dalla Lega Pro in mattinata. Le due sfide regionali sono previste alla ottava giornata: si giocherà al Viviani di Potenza il 4 ottobre, mentre la sfida di ritorno è in programma il 14 febbraio allo stadio Curcio di Picerno. Per il resto, l'avvio del torneo del Potenza prevede la sfida in esterna col Cosenza alla seconda, poi il Monopoli in casa e la doppia trasferta consecutiva di Salerno e Bari, in tre giorni, il 13 e il 16 settembre. Al Picerno sono toccate, dalla seconda alla quinta giornata, Scafatese, Inter U23, Sorrento (che gioca nello stadio dei lucani le sue gare interne) e Catania.