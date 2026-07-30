Gravina duro con Infantino: "I Mondiali non si vendono"

Nel mirino c'è "l'arroganza di assegnare a se stesso un potere che non esiste o la proprietà del pallone" attraverso l'idea di "vendere i Mondiali", un "progetto di cui si è saputo dalla stampa internazionale, di cui la Fifa non aveva parlato con nessuno". Per Gravina "questo non è davvero accettabile. Il calcio non è solo business", ed è "grave è che si dica di fare questa operazione per dare più soldi alle federazioni, peraltro nell'anno delle elezioni della Fifa", dal momento che "il calcio, le federazioni, più che dei soldi hanno bisogno di rispetto". Il dirigente italiano ha inoltre denunciato che "ai Mondiali abbiamo visto qualcosa di inaccettabile", puntando il dito contro "le ingerenze della politica accettate da Infantino".