Tutti a caccia di Grosso, l'allenatore più cercato di tutta la Serie A

Per questo la Fiorentina sta pensando a lui per il dopo Vanoli, e per ricominciare a pensare in grande dopo un anno da dimenticare. Vanoli sembra destinato ai saluti e Grosso è in corsa per la panchina viola in alternativa a De Rossi. L'allenatore del Sassuolo, però, piace anche al Bologna, nel caso in cui dovesse separarsi da Italiano, e alla Lazio, se Sarri dovesse decidere di interrompere il complesso rapporto con Lotito. Anche il Napoli lo ha messo nella lista di chi potrebbe sostituire Conte, se il tecnico dell'ultimo scudetto azzurro decidesse di abbandonare De Laurentiis. Insomma, tutte le squadre di fascia medio-alta che potrebbero cambiare la guida tecnica stanno pensando a lui. Al momento la Viola sembra in pole. Paratici lo conosce perché lo ha avuto come allenatore della Primavera quando era dirigente della Juventus e lo ha consigliato a suo tempo a Carnevali che però ha scelto De Zerbi. A Sassuolo, però, ci è arrivato lo stesso e ora i neroverdi se lo terrebbero stretto, anche perché ha ancora un anno di contratto. Se dovesse liberarsi, la società emiliana chiederebbe un indennizzo.