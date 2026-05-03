SASSUOLO-MILAN 2-0

Serie A, Sassuolo-Milan 2-0: il solito Berardi e Laurienté affossano i rossoneri

I rossoneri dopo mezz'ora sotto di un gol e in inferiorità numerica per l'espulsione di Tomori. La Juve ora può tentare l'aggancio al terzo posto e la Roma portarsi a -3

03 Mag 2026 - 17:02
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Nella trentacinquesima giornata di Serie A il Sassuolo si conferma bestia nera del Milan, rossoneri ko 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Pronti via e dopo cinque minuti i neroverdi sbloccano la gara, con Berardi che buca Maignan con il suo piattone sinistro all’angolo opposto su assist di Laurienté. Gli ospiti sono in bambola, il portiere francese deve salvare in tuffo su Nzola. La squadra di Allegri si affida a un sinistro di Leao per reagire, ma al 24’ arriva l’episodio che compromette la gara ai rossoneri: secondo cartellino giallo per Tomori nel giro di pochi minuti ed emiliani in superiorità numerica. La formazione allenata da Grosso gestisce nel resto del primo tempo, e in avvio di ripresa raddoppia: al 47’ triangolo tra Laurienté e Thorstvedt, con il francese che calcia forte e infila Maignan per la seconda volta. Allegri non riesce a cambiare l’inerzia del match nemmeno attraverso i cambi, i padroni di casa portano a casa la vittoria con agilità. Il Sassuolo aggancia il Bologna a 49 punti, mentre il Milan resta bloccato a quota 67 punti: la Juventus può già agganciare la squadra di Allegri, mentre la Roma vincendo lunedì sera contro la Fiorentina potrebbe rientrare in piena lotta Champions a -3 dai rossoneri.

Serie A, Sassuolo-Milan: il film della partita

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IL TABELLINO

Sassuolo-Milan 2-0

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (dal 40’ pt Coulibaly), Muharemovic, Garcia; Koné, Matic (dal 1’ st Lipani), Thorstvedt; Berardi (dal 15’ st Volpato), Nzola (dal 38’ st Pinamonti), Laurienté (dal 38’ st Fadera). All. Grosso. A disp. Muric, Zacchi, Satalino, Romagna, Doig, Felipe, Frangella, Vranckx, Iannoni, Moro.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 15’ st Loftus-Cheek), Fofana (dal 15’ st Pulisic), Jashari (dal 21’ st Ricci), Rabiot, Estupinan; Nkunku (dal 1’ st Athekame), Leao (dal 15’ st Gimenez). All. Allegri. A disp. Terracciano, Pittarella, De Winter, Bartesaghi, Fullkrug.

Arbitro: Maresca.

Marcatori: 5’ Berardi (S), 47’ Laurienté (S). 

Ammoniti: Matic (S), Garcia (S), Volpato (S), Fadera (S); Ricci (M), Loftus-Cheek (M). 

Espulsi: 24’ Tomori (M) per doppia ammonizione.

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