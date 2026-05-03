Serie A, Sassuolo-Milan 2-0: il solito Berardi e Laurienté affossano i rossoneri

Nella trentacinquesima giornata di Serie A il Sassuolo si conferma bestia nera del Milan, rossoneri ko 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Pronti via e dopo cinque minuti i neroverdi sbloccano la gara, con Berardi che buca Maignan con il suo piattone sinistro all’angolo opposto su assist di Laurienté. Gli ospiti sono in bambola, il portiere francese deve salvare in tuffo su Nzola. La squadra di Allegri si affida a un sinistro di Leao per reagire, ma al 24’ arriva l’episodio che compromette la gara ai rossoneri: secondo cartellino giallo per Tomori nel giro di pochi minuti ed emiliani in superiorità numerica. La formazione allenata da Grosso gestisce nel resto del primo tempo, e in avvio di ripresa raddoppia: al 47’ triangolo tra Laurienté e Thorstvedt, con il francese che calcia forte e infila Maignan per la seconda volta. Allegri non riesce a cambiare l’inerzia del match nemmeno attraverso i cambi, i padroni di casa portano a casa la vittoria con agilità. Il Sassuolo aggancia il Bologna a 49 punti, mentre il Milan resta bloccato a quota 67 punti: la Juventus può già agganciare la squadra di Allegri, mentre la Roma vincendo lunedì sera contro la Fiorentina potrebbe rientrare in piena lotta Champions a -3 dai rossoneri.