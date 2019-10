Sassuolo, Carnevali: "Triste la prima partita senza Squinzi"

E' una giornata speciale per il Sassuolo, che è tornato in campo per la prima volta dopo la scomparsa di Giorgio Squinzi avvenuta lo scorso 2 ottobre. L'amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, prima del match con l'Inter ha ricordato l'ex numero 1 del club: "Per noi è una partita triste, la prima senza il nostro patron Squinzi - dice l'ad a Dazn -. Siamo dei professionisti e cerchiamo di dare il massimo, ma è chiaro che pensiamo alla grande perdita che abbiamo avuto".