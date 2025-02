Serie B: il Cittadella manda ko il Pisa, il Sassuolo vola a +5

MANTOVA-SASSUOLO 0-3

Vittoria da grandissima squadra del Sassuolo, che non lascia il minimo dubbio su chi sia più forte: 3-0 in casa del Mantova e allungo in vetta. Dominano sin dalle primissime battute i neroverdi, con Doig e Berardi pericolosi. La rete che sblocca il match arriva al 19', col tocco vincente di Armand Laurienté: il merito è tutto di Iannoni, grande recupero palla e grande assist dell'ex Perugia. Il Mantova reagisce con Burrai e Mancuso, sfiorando il pari: Moldovan c'è e blinda la sua porta. Nella ripresa, dopo pochissimi minuti, il Sassuolo raddoppia. Merito ancora di Armand Laurienté, che sale a quota 12 gol in Serie B con uno splendido rasoterra di prima intenzione: al 54' è 2-0 per i neroverdi. Il Mantova prova ad accorciare con Galuppini, ma trova la risposta di Moldovan e si disunisce nel finale. Gli ospiti possono così chiuderla con Pierini, che beffa il portiere con un destro a giro al 95'. La gara non riprende e il Sassuolo, oltre ad aver vinto 3-0, esulta per l'allungo: 58 punti ed è +5 sul Pisa. Si ferma a quota 28 il Mantova.