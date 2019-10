Il calcio italiano in lutto, è morto Giorgio Squinzi

Una triste notizia sconvolge la serata di tutti i tifosi d'Italia, in particolare di quelli del Sassuolo. Giorgio Squinzi, proprietario del club neroverde e amministratore unico di Mapei, si è spento a Milano all'età di 76 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Chimico e imprenditore di grande successo, ex presidente di Confindustria e storico tifoso del Milan, dal 2002 era proprietario del Sassuolo e sotto la sua guida la squadra emiliana è riuscita a conquistare per la prima volta la Serie A e a mantenere per diversi anni la categoria.