Sassuolo, Bigica: "Il Napoli troverà una squadra agguerrita, vogliamo tornare a fare punti"

VERSO SASSUOLO-NAPOLI

Il tecnico chiamato dalla Primavera per sostituire Dionisi: "Pronto a dare una mano in questo momento non facile"

© ipp "Sono grato a questa società, sono pronto a dare una mano in un questo momento non facile". Emiliano Bigica è pronto a fare il suo esordio sulla panchina del Sassuolo nel recupero contro il Napoli. "È una squadra forte, con tanti campioni, sicuramente cercheranno di fare risultato pieno - ha detto il tecnico, chiamato dalla Primavera neroverde al posto di Dionisi per cercare di risollevare le sorti della squadra - Dall'altra parte troveranno una squadra agguerrita, che vuole tornare a fare punti, perché la classifica chiede quello e lo dobbiamo ai tifosi e alla società. Dobbiamo avere quel furore agonistico per giocare ogni partita come se fosse l'ultima".

"Ci aspetta il Napoli, una squadra con cui mi sono tolto belle soddisfazioni - ha proseguito Bigica alla vigilia - Con i giocatori ho cercato di instaurare un rapporto di fiducia parlando molto con loro, sanno che il momento non è facile e che bisogna tirare fuori il massimo per raggiungere una salvezza che meritiamo per i valori tecnici e morali. Se lavoriamo di gruppo sono convinto che la qualità verrà fuori. È successo tutto velocemente, dopo la partita con la Primavera di domenica sono stato convocato dalla società che con affetto mi ha assegnato questo incarico. Sono grato al club, sono qui da quattro anni e mi sento di famiglia. Voglio ringraziare mister Dionisi col quale ho avuto grande sinergia".