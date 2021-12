Vierchowod contro Ferrero: "Samp ora è libera, spero torni una squadra vera"

L'ATTACCO

L'ex difensore blucerchiato attacca l'ex presidente del club: "A me non è mai piaciuto. La società era a sua immagine e somiglianza"

Pietro Vierchowod, ex stella della Samp, non usa giri di parole per attaccare l'ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero arrestato per reati societari e bancarotta. "Nessun dispiacere, anzi, almeno la Sampdoria si è liberata - ha dichiarato l'ex difensore -. Dovevano chiuderla anche prima questa faccenda". "Adesso spero che la Samp riesca a tornare una squadra vera e una società seria", ha aggiunto Vierchowod. Getty Images

Parole durissime, che attaccano Ferrero non solo in prima persona, ma anche il suo modo di gestire il club, le dinamiche societarie e i rapporti con i tifosi e tutto il mondo del calcio che ruota attorno alla Samp. "Cattiva gestione? Non è una questione di gestione, ma di come ti proponi alla gente", ha aggiunto Vierchowod. Poi il "tackle" finale dell'ex difensore roccioso della Samp e della Nazionale: "A me non è mai piaciuto. La società era a sua immagine e somiglianza. Alla fine è una bella notizia".