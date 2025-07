STAGIONE 2025/26 Sampdoria. le nuove maglie home e away un omaggio alla città di Genova

Celebra la città di Genova e il forte senso di appartenenza che contraddistingue il club e la sua tifoseria la nuova maglia home con cui la Sampdoria affronterà la stagione sportiva 2025/26. E lo fa proponendo un design che rispetta la tradizione, al quale Macron ha saputo unire ricerca stilistica, cura grafica e l’impiego di tessuti innovativi e performanti. La maglia 2025/26 ha il collo a V e presenta la classica colorazione blu royal sulla quale si stagliano le iconiche quattro bande centrali orizzontali (bianca, rossa, nera e ancora bianca) con al centro lo scudo di San Giorgio. Sulla parte superiore e sulle spalle spicca un’elegante grafica embossata caratterizzata da un motivo a cerchi concentrici ispirato alla fontana di Piazza De Ferrari, cuore pulsante di Genova e luogo simbolo di incontro e condivisione. Nel retrocollo esterno, in bianco, è stampata la scritta “GENOVA”, mentre nella parte posteriore, sul fondo, è inserito un tape personalizzato su fondo blucerchiato con la silhouette nera e ripetuta del Baciccia, simbolo della squadra. Per il design della 'Away', sempre firmata Macron, si è preso spunto da uno storico edificio della città di Genova, la Cattedrale di San Lorenzo: un luogo di culto davanti al quale è impossibile non rimanere incantati per la maestosità della sua facciata a bande bianche e nere, per la torre campanaria che domina il centro storico e per i minuziosi dettagli che ne fanno un vero e proprio gioiello architettonico. La nuova Away 25/26 è bianca con banda blucerchiata, dettaglio che ritroviamo anche sui bordi manica e nel colletto a V. La maglia ha una grafica a mattoncini, embossata, tono su tono e all over, ispirata a un dettaglio della facciata della cattedrale di San Lorenzo.