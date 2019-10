Sampdoria-Roma a rischio: il maltempo può costare il rinvio

IL DUBBIO

Resta un grande punto di domanda su Sampdoria-Roma, in programma domenica alle ore 15 a Marassi. Il maltempo atteso su Genova mette a forte rischio la disputa del match, che dunque potrebbe essere rinviato. Al momento la gara è confermata, ma ogni decisione verrà presa sabato: in caso di allerta rossa il rinvio sarebbe automatico, altrimenti toccherebbe alle autorità competenti, insieme al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, fare ogni tipo di valutazione.

Sergio Gambino, consigliere comunale di Genova con delega alla Protezione Civile, spiega quello che accadrà: "Aspettiamo il bollettino dell'Arpal per sabato intorno all'ora di pranzo - si legge sul Corriere dello Sport -, così ci saranno ulteriori elementi in più per decidere e avere un quadro completo sull'allerta e a quel punto si valuterà anche il match del Ferraris".