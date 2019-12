Sampdoria, Ranieri si conferma mister Derby: non ha mai perso

QUI SAMPDORIA

Mister Ranieri? Chiamatelo mister Derby. Con la vittoria al suo debutto nel derby della Lanterna (dopo quelli di Roma, Milano e Torino), il tecnico romano si conferma grande specialista delle stracittadine, in cui non ha mai perso: 9 vittorie su 10 partite, un solo pareggio quando allenava la Juve nella stagione 2007-2008. "Una partita difficile, giocata con il coltello tra i denti. Meno male che il gol è arrivato nel momento giusto" ha commentato. Ranieri: "Faccio l'allenatore per queste emozioni"

Alla guida della Juve, Ranieri nella stagione 2007-2008 ottenne una vittoria (1-0, Trezeguet) e un pareggio 0-0. Nel campionato successivo due successi per 1-0 con reti di Amauri e Chiellini. Con la Roma, nel campionato 2009-2010 altre due vittorie: 1-0 (Cassetti) e 2-1 (doppietta di Vucinic). La stagione successiva a novembre successo per 2-0 (Borriello e Vucinic), poi quello in Coppa Italia (2-1, Borriello e Simplicio). Al ritorno, invece, al suo posto c'era Vincenzo Montella. Con l'Inter nella stagione 2011-2012 subentra a Gianpiero Gasperini a fine settembre prima di lasciare il posto ad Andrea Stramaccioni a fine marzo: fu protagonista nel derby di andata vinto 1-0 con rete di Milito.

RANIERI: "VINCERE IL DERBY E' SEMPRE IMPORTANTE"

"Vincere il derby è sempre importante, a prescindere dalla classifica. In più lottiamo per la salvezza, quindi i punti valgono doppio - ha spiegato Ranieri nel post-partita -. Ora arriva la Juventus e non sarà semplice ma l'importante era dare questa gioia ai nostri tifosi. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Andiamo avanti così: nulla è fatto e da domani mattina dobbiamo pensare alla prossima. Vincere nel momento giusto è impagabile. Sappiamo che le stracittadine sono qualcosa in più ma continuiamo a lavorare".

Vedi anche genoa Serie A, Genoa-Sampdoria 0-1: Gabbiadini decide il derby nel finale