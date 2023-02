Sampdoria shock: pacco con una testa di maiale davanti alla sede

SAMPDORIA

Minacce anonime contro Ferrero e Romei: "Le prossime teste saranno le vostre"

© Getty Images Aria sempre più tesa in casa Sampdoria, sempre più a rischio default e ormai quasi condannata alla retrocessione. Stamattina davanti alla sede del club di corte Lambruschini è stata fatta trovare una testa di maiale mozzata all'interno di una scatola di cartone. Sopra un inquietante messaggio indirizzato all'ex presidente Ferrero e all'avvocato Romei, membro dell’attuale Cda: "Le prossime teste saranno le vostre". Immediato l'intervento delle forze dell'ordine: carabinieri e poliziotti della Digos hanno avviato delle indagini.

Quello di oggi è solo l'ultimo (per ora) triste capitolo di una vicenda che va avanti da settimane. Lo scorso 30 gennaio una lettera di minacce accompagnata da un proiettile a salve era stata recapitata presso la sede della società a Corte Lambruschini. Oltre al bossolo, un messaggio con scritto: "Questa volta è a salve, il prossimo sarà vero". Una decina di giorni nuovi una nuova missiva, questa volta di scuse, da parte di un anonimo. "Chiedo scusa a tutti, ai signori Garrone e Ferrero per l'offesa e la stupida e scellerata intimidazione, all'UC Sampdoria e ai suoi tifosi" scrisse l'anonimo che si firmò "un tifoso esasperato e sinceramente pentito" - Ho sbagliato e me ne pento dolorosamente, pensavo di fare una goliardata e invece ho fatto una grandissima ca....ta, venendo meno ai modi civili e allo stile Samp e dei suoi meravigliosi tifosi, inasprendo inutilmente gli animi in un momento dove invece serve serenità e unità, vada come vada".

Vedi anche sampdoria Tensione Sampdoria: un bossolo in una busta per Ferrero e Garrone