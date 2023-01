Tensione Sampdoria: un bossolo in una busta per Ferrero e Garrone

IL CASO

La Digos genovese indaga su chi ha inviato l'involucro alla sede blucerchiata di Corte Lambruschini

© Getty Images Un lettera di minacce accompagnata dal proiettile a salve di una scacciacani è stata recapitata questa mattina al quartier generale della Sampdoria di Corte Lambruschini. Sulla vicenda indaga la Digos. La busta conteneva oltre al bossolo anche un messaggio scritto a mano in stampatello: "Questa volta è a salve, il prossimo sarà vero". Secondo le prime informazioni anche una lettera indirizzata al presidente Massimo Ferrero e all'ex patron blucerchiato Edoardo Garrone.

Questa mattina un gruppo di circa 70 ultras ha inscenato una protesta in via Martin Piaggio, davanti agli uffici della Erg, al momento chiusi. I tifosi hanno urlato slogan, acceso fumogeni, e attaccato un volantino con scritto 'Garrone-Mondini vergogna'. Secondo la Digos, questa protesta non sarebbe collegata alla busta con proiettile recapitata questa mattina. Nei giorni scorsi i tifosi avevano scritto un comunicato contro la famiglia Garrone-Mondini. "Non funziona così - avevano scritto - . Abbiamo la netta sensazione che stiate cercando di scaricare il barile. Pensate veramente di cavarvela così? Dando la colpa a Ferrero e al cda? Voi, famiglia Garrone-Mondini, siete i primi colpevoli di questo scempio. Ferrero? Siete voi che lo avete accolto in pompa magna consegnandogli le chiavi della società. Se l'U.C.Sampdoria sparisce, voi, famiglia Garrone-Mondini, sarete i primi responsabili". Già a novembre gli ultras avevano sfilato per le vie del centro contro la dirigenza e "per prendere duramente posizione contro tutto e tutti quelli che stanno facendo il male della Sampdoria".