Serie B, il Parma vince a Cremona e resta a +4 sul Palermo. Samp in crisi nera

SERIE B

Gli emiliani superano i grigiorossi 1-2 con Hernani e Man, mentre i rosanero piegano il Sudtirol all’89’. Il Catanzaro rimonta la Samp a Marassi, 1-1 tra Bari e Como

Nell'ottava giornata di Serie B vincono Parma e Palermo, entrambe per 2-1 rispettivamente contro Cremonese e Sudtirol: Hernani e Man vanificano la rete di Castagnetti e portano a 20 punti gli emiliani, a +4 dai rosanero che vincono all'89' con il gol di Aurelio. Perde ancora la Samp, che a Marassi cade col Catanzaro dopo il vantaggio iniziale di Borini. Successo nel finale anche del Cittadella sul Lecco (2-1), mentre tra Bari e Como termina 1-1.

CREMONESE-PARMA 1-2

La prima frazione si caratterizza per le due reti annullate, una per parte: dopo 3' è subito vantaggio ospite, ma la conclusione a giro di Sohm è cancellata da Var a causa di un fuorigioco. Cresce la formazione lombarda, trascinata da Sernicola che prima tenta due conclusioni, poi serve Vazquez che elude l'intervento di due avversari per l'1-0, annullato però anche in questo caso per l'outside dell'ex attaccante degli emiliani. La partita si sblocca in avvio di ripresa con Hernani, che trova il primo sigillo stagionale con un botta da fuori che prende un effetto che beffa Sarr. Reagiscono i grigiorossi e pareggiano al 64’ con la punizione di Castagnetti, che complice una deviazione in barriera proprio dell’autore del vantaggio spiazza Chichizola. Nemmeno il tempo di esultare e la formazione di Pecchia imbuca con Sohm per Man, che realizza con un tocco sotto e riporta avanti i suoi. Stroppa inserisce dalla panchina tutti i propri giocatori offensivi a disposizione nel finale, ma il punteggio non cambia. Il Parma resta così in vetta, portandosi a venti punti con un vantaggio di quattro sul Palermo, mentre la Cremonese rimane a dieci lunghezze.

PALERMO-SUDTIROL 2-1

Colpo del Palermo, che allo scadere si regala i tre punti al Barbera contro il Sudtirol. I siciliani spingono in avvio, con gli altoatesini che si rifugiano nelle ripartenze in velocità di Odogwu. Tante le occasioni per i rosanero, soprattutto su palla inattiva, ma a sbloccare il tabellino sono gli ospiti: al 38’ Ciervo controlla, si orienta e fa partire un destro a girare meraviglioso da fuori area che si insacca alle spalle di Pigliacelli. In avvio di ripresa il Palermo la pareggia subito: al 48’ Mancuso trova Ceccaroni, che firma la rete dell’1-1 e riporta l’incontro in equilibrio. La squadra di Corini cerca in ogni modo di completare la rimonta, e riesce nell’intento all’89’: è Aurelio a regalare i tre punti ai rosanero, con il colpo di testa vincente che vale il 2-1 finale. Vince il Palermo e sale a 16 punti in classifica. Bloccato a 10 punti il Sudtirol.

BARI-COMO 1-1

Finisce in pareggio 1-1 la sfida tra Bari e Como al San Nicola. A inizio partita i pugliesi spingono, e al 20’ sbloccano la gara. Il gol con il diagonale vincente di Nasti viene però annullato, per via di un fallo dell’attaccante ex Cosenza. Nonostante le offensive dei biancorossi le due compagini rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. Al 50’ ecco l’episodio che cambia la gara: doppia ammonizione per Kone, che lascia il Como in dieci uomini. La squadra di Mignani preme per approfittarne, e al 64’ sblocca il match con l’1-0 di Diaw. Nonostante l’inferiorità la reazione lombarda è fulminea, con l’1-1 di testa di Bellemo due minuti più tardi. I biancorossi cercano in ogni modo di sfruttare l’uomo in più per portare a casa i tre punti, ma gli uomini di Longo reggono e portano a casa il pari. Finisce 1-1, un punto per parte (sale a 14 il Como, cinque in più rispetto ai 9 del Bari).

SAMPDORIA-CATANZARO 1-2

Crisi nera per la Sampdoria di Andrea Pirlo, sconfitta 2-1 in rimonta dal Catanzaro. Ritmi piuttosto bassi nella prima frazione di gioco a Marassi, con la Samp estremamente cauta e tesa. A stappare la partita sono proprio i blucerchiati, con il calcio di rigore trasformato da Borini al 34’. I calabresi la riprendono immediatamente, con il tiro-cross di Vandeputte che beffa Stankovic e vale l’1-1. Poco prima dell’intervallo gli ospiti completano la rimonta: contropiede micidiale al 45’, con Iemmello che apparecchia per il tap-in sotto porta di Brignola. Nella ripresa i blucerchiati cercano disperatamente il pareggio, ma gli ospiti si chiudono e difendono il vantaggio fino alla fine. Vince 2-1 il Catanzaro e tocca quota 15 punti. Resta penultima la Samp, a quota 3 punti.

CITTADELLA-LECCO 2-1

Clamorosa rimonta nel finale per il Cittadella, che vince 2-1 in casa contro il Lecco. Dopo pochi minuti, Kastrati è subito costretto a salvare sulla linea sul tocco di Ionita. Il centrocampista moldavo si ripete al 20’, questa volta con più successo: cross di Caporale e colpo di testa vincente, per l’1-0. Le emozioni sono poche nei restanti minuti del primo tempo, con il Lecco che chiude in avanti. Nella ripresa i padroni di casa hanno la chance di riportare il match sull’1-1, ma Pittarello al 56’ stampa sul palo il suo calcio di rigore. Il Lecco sembra avviarsi verso la vittoria, ma quando tutto sembra perduto per i veneti ecco la rimonta insperata: all’87’ proprio Pittarello sigla di testa il pareggio, e due minuti più tardi, sempre con un’incornata vincente, Cassano regala il successo ai padroni di casa. Finisce 2-1, con il Cittadella che sale a 12 punti in classifica. Sempre ultimo ad un punto il Lecco.