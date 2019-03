Sampdoria, Giampaolo: "I giocatori mi hanno dato anche il sangue, sono contento"

30/03/2019

Il tecnico blucerchiato è doppiamente felice per le condizioni con cui si presentava la squadra al match: "Non conoscevo la condizione dei giocatori, ci siamo stati fino alla fine, ci hanno messo qualcosa in più rispetto al solito, un pizzico di consapevolezza in più - dice a Dazn -. Defrel, Quagliarella, anche Ramirez che era in condizione precaria, Linetty e Praet hanno corso tanto. L'obiettivo è correre nella metà campo degli avversari, così motivi gli attaccanti a correre. Li devi convincere, serve spirito di sacrificio collettivo, se l'attaccante non ti dà disponibilità non riesci a farlo, ma qui ho trovato giocatori disposti a darmi anche il sangue. Una barca in regalo in caso di Europa? Sono battute che faccio al presidente, non gli ho mai chiesto nulla, ogni tanto gliela giro come battuta. Comunque vorrei una barca a vela (ride, ndr)".