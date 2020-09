Sampdoria, Candreva a Quagliarella: "A servirti ci penso io"

"Non si preoccupi, suggerire è il mio mestiere. A servirti ci penso io". Davvero originale la presentazione della Sampdoria del nuovo acquisto Antonio Candreva, protagonista con Fabio Quagliarella di un video postato sui canali social della squadra blucerchiata. L'esterno proveniente dall'Inter in versione chef di un ristorante e l'attaccante blucerchiato cliente soddisfatto: "Oh, questo ci sa fare".