Sampdoria: 3 nuovi positivi e un caso di ritorno al Covid-19

LA SQUADRA PIU' COLPITA

La Sampdoria, la squadra di Serie A con il maggiore numero di calciatori positivi a marzo, ricade nell'incubo coronavirus. "L’U.C. Sampdoria informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-COVID-19 e un ritorno di positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo". Coronavirus, tutti gli sportivi positivi Getty Images

Il club blucerchiato ripiomba così nell'incubo, dopo che tra il 12 e il 14 marzo scorso erano risultati positivi al tampone Gabbiadini, Ekdal, La Gumina, Thorsby, Depaoli, Bereszynski, Barreto e il medico sociale Amedeo Baldari. Il 20 aprile il comunicato più atteso, cioé la guarigione di tutti gli infettati. Ora la doccia gelata, soprattutto perché c'è una ricaduta: un lungo tunnel nero da cui non si vede più l'uscita.



Salgono così a 11, dopo i casi di Torino (1 positivo) e Fiorentina (6, dei quali 3 calciatori), i calciatori che hanno contratto il coronavirus da quando i club hanno iniziato i test in vista di una ripresa degli allenamenti di squadra e in un secondo momento del campionato,