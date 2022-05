Samp, Giampaolo: "Non saremo noi i giudici dello scudetto"

VERSO INTER-SAMPDORIA

Il tecnico blucerchiato alla vigilia della sfida di San Siro: "Sarà una partita difficile, ma ci arriviamo in buona condizione"

Ottenuta la salvezza con un turno di anticipo, la Sampdoria arriva a San Siro con gli occhi addosso perché si ritrova coinvolta nella sfida scudetto tra Inter e Milan. Marco Giampaolo, però, carica sulle spalle dei rossoneri ogni responsabilità in merito al risultato finale. "Penso che il giudice sia il Milan stesso perché con due risultati su tre vince lo scudetto. E' in grande condizione psico-fisica. Gioca contro una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo. Chiaro che non ti regala niente nessuno ma il Milan ci arriva nella sua rincorsa. L'Inter deve vincere per sperare di vincere lo scudetto ma dipende dal Milan. Il calendario ci mette di fronte a questo incrocio ma non credo che saremo giudici".

Per quanto riguarda la formazione, potrebbe esserci spazio per qualche cambio: "In linea di massima riproporrò le formazioni che sono state provate nell’ultima settimana. Ne ho il dovere. Vorrei dare un minutaggio importante o la soddisfazione per il comportamento che hanno avuto certi giocatori".