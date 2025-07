Euro 2032: Genoa e Sampdoria al fianco della candidatura di Genova

"L'U.C. Sampdoria e il Genoa CFC al termine dell'incontro odierno alla presenza di rappresentanti di Uefa e Figc sono al fianco della sindaca, Silvia Salis, e dell'amministrazione del Comune di Genova nell'iter di candidatura dello stadio Luigi Ferraris per Euro 2032". Così i due club genovesi in una nota congiunta intervengono sulla candidatura di Genova per ospitare gli Europei di calcio nel 2032. "Consapevoli che si tratta di un percorso ambizioso e sfidante - commentano Genoa e Sampdoria - che risponde comunque ad una necessità contingente, le due società sono convinte che il rinnovamento dell'impianto costituirà a prescindere un passaggio importante per restituire alla città una struttura con requisiti moderni e infrastrutturalmente innovativi".