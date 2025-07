Eurodonne: 2-0 alla Svizzera, Spagna in semifinale

La Spagna ha battuto la Svizzera 2-0 (sprecando due tiri dal dischetto) ed ha raggiunto la semifinale dell'Europeo femminile di calcio che si sta svolgendo in Svizzera. Affronterà la vincente di Francia-Germania, in programma domani a Basilea. A Berna le reti delle campionesse del mondo sono arrivate a metà della ripresa con Athenea al 21', entrata da pochi minuti, e Pina (servita da un colpo di tacco di Bonmatì) al 26'. Al 9' del primo tempo l'arbitra italiana Maria Sole Ferrieri Caputi aveva fischiato un rigore per la Spagna, calciato fuori da Mariona. Nei minuti finali dell'incontro altro rigore per le spagnole, ma Putellas se l'è fatto parare da Peng.